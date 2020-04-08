Украинская сторона в ТКГ по поручению Зеленского инициировала проведение переговоров беспрерывно, в формате видеоконференции

По поручению президента Украины Владимира Зеленского украинская сторона в Трехсторонней контрактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе инициировала проведение переговорного процесса непрерывно, в формате видеоконференции.

"Я благодарен, что было поддержано наше предложение работать, ориентируясь на результат, и в более интенсивном режиме, в том числе в подгруппах, и обсуждать все вопросы, чтобы как можно быстрее достичь договоренностей. Украина стремится повысить результативность заседаний Трехсторонней контактной группы. Мы хотим более весомых решений, которые помогут решить вопросы безопасности и гуманитарные проблемы на Донбассе", - цитирует обращение руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака к участникам консультаций в среду пресс-служба ОП.

По его словам, первоочередные усилия целесообразно направить именно на решение вопросов безопасности и гуманитарных вопросов.

Ранее источник в переговорной группе сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Украина инициировала переговоры в режиме 24/7 в рамках заседаний ТКГ, чтобы не откладывать принятие решений до следующих заседаний.

Собеседник агентства подчеркнул, что украинская сторона, как и прежде, не видит возможности для повышения субъектности и статуса в переговорных группах представителей ОРДЛО, на чем настаивает российская сторона, и что является препятствием для более результативных переговоров.

Украина также предложила новый формат переговоров с усилением роли ОБСЕ, которая должна будет помочь разобраться с несогласованностями между Украиной и Россией, по которым они не могут найти решение.

По словам источника, украинская сторона "хочет усовершенствовать регламент проведения заседаний".