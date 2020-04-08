События

21:12 08.04.2020

Ермак на заседании ТКГ подчеркнул важность всеобъемлющего и бессрочного режима прекращения огня на Донбассе

1 мин читать
Ермак на заседании ТКГ подчеркнул важность всеобъемлющего и бессрочного режима прекращения огня на Донбассе

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на заседании в режиме видеоконференции Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе подчеркнул важность всеобъемлющего и бессрочного режима прекращения огня на Донбассе.

"Андрей Ермак подчеркнул важность полного, всеобъемлющего и бессрочного соблюдения режима прекращения огня на постоянной основе", - сообщает в среду пресс-служба Офиса президента Украины.

Кроме того, на заседании ТКГ 8 апреля обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий. "Стороны должны предоставить ОБСЕ список таких объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках", - говорится в сообщении.

Во время видеоконференции стороны ТКГ также продолжили переговоры по определению следующих участков разведения сил и средств на Донбассе.

Теги: #переговоры #донбасс #вопросы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:32 08.04.2020
Украина инициировала переговоры в режиме 24/7 в рамках заседаний ТКГ – источник

Украина инициировала переговоры в режиме 24/7 в рамках заседаний ТКГ – источник

21:14 07.04.2020
Кулеба призывает не забывать о продолжающейся на Донбассе войне

Кулеба призывает не забывать о продолжающейся на Донбассе войне

19:41 06.04.2020
Украина требует от РФ обеспечить немедленное прекращение огня на Донбассе

Украина требует от РФ обеспечить немедленное прекращение огня на Донбассе

07:31 05.04.2020
Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

11:25 04.04.2020
ОБСЕ призвала к неотложному разминированию на востоке Украины

ОБСЕ призвала к неотложному разминированию на востоке Украины

08:10 04.04.2020
По факту обстрела боевиками территории возле школы в Новотошковском на Луганщине открыто уголовное дело

По факту обстрела боевиками территории возле школы в Новотошковском на Луганщине открыто уголовное дело

20:26 02.04.2020
Генсек Столтенберг: нужно прекратить огонь на востоке Украины, чтобы бороться с коронавирусом

Генсек Столтенберг: нужно прекратить огонь на востоке Украины, чтобы бороться с коронавирусом

19:44 01.04.2020
Зеленский призвал на фоне ситуации с коронавирусом не забывать о войне на востоке Украины

Зеленский призвал на фоне ситуации с коронавирусом не забывать о войне на востоке Украины

08:59 01.04.2020
США, Россия и Саудовская Аравия будут вместе решать проблему цен на нефть - Трамп

США, Россия и Саудовская Аравия будут вместе решать проблему цен на нефть - Трамп

14:50 30.03.2020
Сивохо уже не является советником секретаря СНБО

Сивохо уже не является советником секретаря СНБО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинская сторона в ТКГ по поручению Зеленского инициировала проведение переговоров беспрерывно, в формате видеоконференции

Кабмин изменил перечень объектов, которые могут продолжать работу в период карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции - Шмыгаль

ТКГ достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц не позднее Пасхи – Офис президента

В штате Нью-Йорк за сутки скончались 779 человек с коронавирусом, всего уже около 6,3 тыс. жертв

Следственный комитет РФ составил обвинительный акт против Джемилева по делу о "незаконном пересечении границы" и "незаконном обращении с оружием"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Италии сообщили о рекордном числе выздоровевших за день

Украинская сторона в ТКГ по поручению Зеленского инициировала проведение переговоров беспрерывно, в формате видеоконференции

Кабмин изменил перечень объектов, которые могут продолжать работу в период карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции - Шмыгаль

ТКГ достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц не позднее Пасхи – Офис президента

Укрпошта запускает бесплатную доставку освященных пасхальных куличей по всей Украине – министр инфраструктуры

В штате Нью-Йорк за сутки скончались 779 человек с коронавирусом, всего уже около 6,3 тыс. жертв

Адвокат брата Ермака считает, что правоохранители должны открыть дело в отношении фигурантов резонансных видеозаписей Шумского и Штанько

На Пасху служба в храмах будет проходить без прихожан, освящать пасхальные корзины будут на улице

Боррель возмущен идеей проведения в Африке испытаний вакцины против коронавируса

Следственный комитет РФ составил обвинительный акт против Джемилева по делу о "незаконном пересечении границы" и "незаконном обращении с оружием"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА