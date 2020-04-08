Ермак на заседании ТКГ подчеркнул важность всеобъемлющего и бессрочного режима прекращения огня на Донбассе

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на заседании в режиме видеоконференции Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе подчеркнул важность всеобъемлющего и бессрочного режима прекращения огня на Донбассе.

"Андрей Ермак подчеркнул важность полного, всеобъемлющего и бессрочного соблюдения режима прекращения огня на постоянной основе", - сообщает в среду пресс-служба Офиса президента Украины.

Кроме того, на заседании ТКГ 8 апреля обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий. "Стороны должны предоставить ОБСЕ список таких объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках", - говорится в сообщении.

Во время видеоконференции стороны ТКГ также продолжили переговоры по определению следующих участков разведения сил и средств на Донбассе.