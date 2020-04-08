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21:08 08.04.2020

ТКГ достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц не позднее Пасхи – Офис президента

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ТКГ достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц не позднее Пасхи – Офис президента

Трехсторонняя контактная группа во время заседания в среду в режиме видеоконференции достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц, который должен состояться не позднее Пасхи.

"Во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты – не позднее Пасхи", - сообщает в среду пресс-служба Офиса президента Украины.

Теги: #рф #обмен #удерживаемые
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Интерфакс-Украина
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