Укрпошта запускает бесплатную доставку освященных пасхальных куличей по всей Украине – министр инфраструктуры

АО "Укрпошта" запустила сервис бесплатной доставки освященных бесплатных куличей на дом, доставка будет осуществляться на следующей неделе во все населенные пункты Украины, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Пасхе карантин не помешает! Освященный куличик уже с понедельника следующей недели отправится в наиболее отдаленные уголки Украины. Заказать бесплатную доставку пасхального хлеба можно на сайте Укрпочты или через контакт-центр 0800300545 до 12 апреля включительно. А почтальоны или курьеры будут приносить куличи домой с 13 по 17 апреля в зависимости от даты заказа и населенного пункта", - написал Криклий в своем Телеграм-канале в среду.

По его словам, он обратился предстоятелям Православной церкви Украины Епифанию и Украинской греко-католической церкви Святославу "по благословению и освящением пасхальных хлебов для всех украинцев, соблюдающих меры карантина и кто проведет Пасху дома".

"Бережем себя и родных. Празднуем Пасху здоровыми!", - написал Криклий.

Как сообщалось, богослужения во всех храмах Украины, в том числе в дни христианской Пасхи, иудейского Песаха и мусульманских Ночи Бараат и начала месяца Рамадан, будут проводиться только с участием священнослужителей и обеспечивающих онлайн-трансляцию лиц. Прихожане смогут посещать храмы индивидуально по одному-два человека, когда богослужения там проходить не будут. К такому соглашению пришли представители МВД и Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в ходе онлайн-встречи.

Прихожанам будет разрешаться посещать храм в индивидуальном порядке в отсутствие проведения богослужений по одному-два человека в зависимости от размера храма.

Было договорено, что будет существовать несколько возможностей проведения обряда освящения пасхальных куличей и корзин, чтобы минимизировать количество контактов между людьми. В городах священнослужители будут приглашаться в пекарни, на заводы или в магазины, где будут освящать куличи, и все желающие смогут купить их уже освященными, а в сельской местности верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник сможет пройти по улицам и освятить их.