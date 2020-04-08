В штате Нью-Йорк за сутки скончались 779 человек с коронавирусом, всего уже около 6,3 тыс. жертв

Еще 779 заразившихся коронавирусом COVID-19 скончались за сутки в американском штате Нью-Йорк, сообщает в среду газета The New York Times со ссылкой на заявление губернатора Эндрю Куомо.

Он отметил, что в штате количество ежедневно регистрируемых летальных исходов от коронавируса продолжает расти. К примеру, если 2 апреля в штате скончались за сутки 562 человека, то с каждым днем их число лишь увеличивалось и уже 7 апреля достигло 779.

"Вероятно, число жертв в ближайшие несколько дней будет столь же высоким или около того", - заявил он.

Всего в штате Нью-Йорк скончалось 6 тыс. 298 человек, у которых выявили коронавирус, тогда как во всех штатах - 12 тыс. 936 человек. Число инфицированных превысило 400 тыс. человек.

В настоящее время в США именно штат Нью-Йорк больше других страдает от коронавирусной инфекции.