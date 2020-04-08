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20:48 08.04.2020

Адвокат брата Ермака считает, что правоохранители должны открыть дело в отношении фигурантов резонансных видеозаписей Шумского и Штанько

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Адвокат брата Ермака считает, что правоохранители должны открыть дело в отношении фигурантов резонансных видеозаписей Шумского и Штанько

Адвокат Иван Холондович, представляющий интересы брата руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Дениса, считает, что правоохранительные органы должны открыть уголовное дело в отношении фигурантов так называемых "пленок Ермака" Сергея Шумского и Дмитрия Штанько после их интервью проекту журналистских расследований "Bihus info".

"Всё, что любой юрист видит в этом интервью, это то, что оба фигуранта наговорили себе на статью. Из их слов вытекает состав преступления и странно, почему до сих пор правоохранительные органы не начали еще одно уголовное производство. Ведь у них есть такое право – инициировать расследование по факту сообщения в СМИ", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Так адвокат отреагировал на слова Шумского и Штанько, которые рассказали, как приводили неких "клиентов" для общения с Денисом Ермаком и брали с них деньги.

"Сергей Шумский утверждает, что он внештатный агент СБУ, хотя сама спецслужба этого не подтверждает, а Дмитрий Штанько, который, как установили журналисты, и вел съемку с помощью спецтехники, говорит, что не знает, кто сделал записи. Хотя на одной из записей, где он садится в автомобиль четко видно его лицо", - указал он.

Холондович отметил, что в интервью "два неких "специалиста" непонятной профессии, один из которых привлекался за мошенничество, – это Штанько, рассказывают, как они брали с "клиентов" деньги и с их слов передавали их Денису Ермаку".

По его словам, на записях нет фактов передачи денег, зато есть "голос, похожий на голос Дмитрия Штанько, который очень настойчиво обсуждает некие суммы".

Адвокат Дениса Ермака обратил внимание, что, судя по датам на видео и словам самих "агентов", эти записи велись более полугода, и за это время можно было зафиксировать хотя бы один факт передачи денег, если он действительно имел место. "Но факты говорят как раз против самих "агентов". Информация о передаче денег Денису Ермаку, а от него "наверх" – пока звучит только с их слов", - подчеркнул он.

Холондович также рассказал, что Денис Ермак 3 апреля явился по первому вызову в НАБУ, дал показания в качестве свидетеля и добровольно предоставил образцы своего голоса и речи, а 30 марта был на допросе в СБУ и ГБР. "Он полностью содействует следствию", - сказал адвокат.

В опубликованном 8 апреля интервью "Bihus info" Шумский и Штанько заявили, что написали заявления в НАБУ о совершении преступления с "фактами мошенничества и признаками коррупции", которые якобы касаются Дениса и Андрея Ермака, и уже были допрошены.

Штанько утверждает, что якобы с людей, которые претендовали на какие-то должности в государственной власти, но никто из них не был назначен, собирались и передавались деньги для Дениса Ермака.

Теги: #скандал #пленки #ермак
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