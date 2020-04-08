Во Львовской области второй летальный случай от коронавируса

Во Львовской области зафиксировали второй летальный случай от коронавирусной болезни, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации со ссылкой на данные исполняющего обязанности директора департамента здравоохранения Андрея Васько.

По его словам, речь идет о 50-летнем мужчине, диагноз у которого лабораторно подтвердили ночью 7 апреля. Его доставили в клиническую больницу Львовской железной дороги в тяжелом состоянии – с дыхательной недостаточностью и желудочно-кишечным кровотечением.

"Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в реанимации", - сказал Васько.

По данным Львовской обладминистрации, во Львовской области диагностировали коронавирусное заболевание Covid-19 у 47 человек. В областной инфекционной больнице находятся 85 человек. Состояние 9 – тяжелое, два пациента на аппарате искусственной вентиляции легких. Среди заболевших - двое несовершеннолетних.

Как сообщалось, по данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ) по состоянию на 9:00 среды, 8 апреля, в Украине подтверждены 1668 случаев Covid-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев. В частности, во Львовской области было диагностировано 36 случаев, из них 1 летальный.