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19:50 08.04.2020

Саммит "Восточного партнерства" в этом году может пройти в формате видеоконференции - Боррель

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Саммит "Восточного партнерства" в этом году может пройти в формате видеоконференции - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что саммит стран "Восточного партнерства" в 2020 году позволит дать оценку состоянию дел в этой программе Евросоюза и констатирует уже достигнутые хорошие результаты.

"Нужно также будет подтвердить наши обязательства идти вместе еще дальше", - сказал Боррель в среду в Брюсселе после видеосовещания министров ЕС, отвечающих за развитие.

"Остается понять, сможет ли состояться этот саммит, учитывая кризис коронавируса", - добавил он, допустив возможность проведения этого совещания на высшем уровне в форме видеоконференции.

Идея, по его словам, была в том, чтобы обсудить задачи процветания, мира, устойчивости, на что в значительной степени ориентировано "Восточное партнерство".

Он напомнил о "наиболее амбициозных" соглашениях с тремя странами "Восточного партнерства" - Грузией, Молдовой и Украиной, особом соглашении с Арменией, и ведущихся переговорах по соглашениям с Беларусью и Азербайджаном.

Боррель сказал, что рассчитывает на возможность для ЕС продолжать "посылать позитивные сигналы для улучшения отношений с нашими партнерами по "Восточному партнерству"".

Саммит "Восточного партнерства" был запланирован на июнь 2020 года в Брюсселе.

"Восточное партнерство" - это программная инициатива, направленная на углубление и укрепление отношений ЕС с шестью восточными соседями ЕС: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Программа запущена в 2009 году.

Теги: #восточное_партнерство #онлайн
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