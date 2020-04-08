Италия из-за коронавируса вводит запрет на прием судов с нелегалами в своих портах

Правительство Италии приняло решение запретить судам благотворительных организаций с нелегальными иммигрантами на борту заходить в свои порты, сообщают европейские СМИ.

В итальянском министерстве транспорта отметили, что такие меры связаны с тем, что порты не способны в нынешней ситуации обеспечить необходимые санитарные условия для приема иммигрантов с этих судов.

"В нынешнее время и в связи с эпидемией коронавируса порты не могут обеспечить необходимых санитарных условий", - указали в ведомстве.

По последним данным, в Италии с начала вспышки зарегистрировано более 135 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса. По этому показателю Италия занимает третье место в мире, больше зафиксированных случаев Covid-19 только в США и Испании.

Согласно статистике, в Италии около 17 тыс. человек скончались. Примерно 24 тыс. выздоровели.

Итальянское правительство длительное время выступало против таких ограничительных мер в отношении нелегалов. Оппозиционные правые партии, напротив, настаивали на том, что пускать мигрантов в Италию не надо.