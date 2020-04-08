Украина надеется на скорейшее получение помощи ЕС на борьбу с коронавирусом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Европейский Союз за решение Еврокомиссии о выделении Украине более EUR190 млн на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, отметил важность получения этой помощи в кратчайшие сроки.

"Спасибо ЕС за то, что поддержали нас. Время имеет решающее значение!", - написал Шмыгаль в своем микроблоге в соцсети Twitter в среду вечером, процитировав сообщение о выделении помощи, которое опубликовал европейский комиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархей.

Как сообщалось, Европейская комиссия в рамках своей глобальной реакции на вспышку коронавируса мобилизует пакет чрезвычайной поддержки для Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Всего планируется выделить EUR80 млн на безотлагательные нужды и до EUR883 – на средне- и долгосрочные потребности всех шести стран.

Украине планируется на борьбу с распространением коронавирусной инфекции выделить более EUR190 млн как на безотлагательные, так и на краткосрочные нужды. "Пример поддержки: ЕС поддерживает создание общественной устойчивости путем помощи уязвимым людям, переход на онлайн-образование, борьба с дезинформацией и укрепление культурного разнообразия и онлайн-творчества", - сообщили в ЕК.