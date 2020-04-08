Задержанному при получении взятки в $50 тыс. чиновнику ГФС и посреднику сообщили о подозрении

Сотруднику Государственной фискальной службы (ГФС) одной из областей, задержанному при получении взятки, и посреднику сообщили о подозрении.

"Руководителю следственного управления финансовых расследований ГФС одной из областей и посреднику сообщили о подозрении по ч.4 ст. 368 УК Украины. Последнему также инкриминируют пособничество (ч.5 ст. 27 УК Украины)", - сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как сообщалось, чиновник был уличен в получении неправомерной выгоды в сумме $50 тыс. Следствием было установлено, что чиновник требовал и получил через адвоката-посредника неправомерную выгоду от основателя частной компании за принятие решения в уголовном производстве в пользу его фирмы

Сотрудник фискальной службы и посредник были задержаны 7 апреля 2020 года детективами НАБУ совместно с ГУ внутренней безопасности ДФС Украины при получении неправомерной выгоды.