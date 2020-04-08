Профильный комитет предлагает ВР признать отчет Нацсовета по телерадиовещанию за 2019г неудовлетворительным

Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики предлагает Верховной Раде признать отчет Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания за 2019 год неудовлетворительным, сообщила заместитель главы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа").

"Приняли решение комитета по отчету Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания за 2019 год. После детального обсуждения на прошлом заседании сегодня комитет решил рекомендовать Верховной Раде признать работу Нацсовета неудовлетворительной", - написала Кравчук в "Фейсбук".

Она отметила, что заседание комитета в среду проходило в режиме онлайн.