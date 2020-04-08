События

18:55 08.04.2020

В ближайшее время состоится заседание Рады, где должны быть приняты необходимые законы для начала новой программы с МВФ

1 мин читать
В ближайшее время состоится заседание Рады, где должны быть приняты необходимые законы для начала новой программы с МВФ

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с временной поверенной по делам США в Украине Кристиной Квин сообщил, что в ближайшее время состоится заседание Верховной Рады, где должны быть приняты необходимые законы для начала реализации новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, первоочередное внимание на встрече было уделено вопросам противодействия пандемии коронавируса. Ермак выразил соболезнования американской стороне в связи с большими человеческими потерями, которые вызывает вирус.

"На встрече обсудили итоги недавней телефонной беседы президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Майка Помпео. Стороны отметили конструктивный характер этого разговора и скоординировали дальнейшие действия в целях выполнения достигнутых договоренностей", - говорится в сообщении.

Ермак проинформировал американского дипломата о ситуации на Донбассе и состоянии переговоров по урегулированию конфликта.

Кроме того, Ермак и Квин обсудили актуальные вопросы развития украинско-американского сотрудничества в торгово-экономической и других сферах.

Теги: #верховная_рада #ермак #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:58 08.04.2020
Внеочередное заседание Верховной Рады состоится ориентировочно 13 апреля - Разумков

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится ориентировочно 13 апреля - Разумков

11:12 08.04.2020
США намерены заблокировать выделение Ирану $5 млрд от МВФ

США намерены заблокировать выделение Ирану $5 млрд от МВФ

18:39 06.04.2020
Комитет Рады по вопросам соцполитики провел первое заседание в режиме видеоконференции

Комитет Рады по вопросам соцполитики провел первое заседание в режиме видеоконференции

15:20 06.04.2020
У восьми нардепов подтверждены случаи заражения коронавирусом

У восьми нардепов подтверждены случаи заражения коронавирусом

14:11 06.04.2020
Внеочередное заседание Рады может состояться 9 апреля

Внеочередное заседание Рады может состояться 9 апреля

12:37 06.04.2020
Лерос прибыл на допрос в СБУ, но ходатайствует о переносе в связи с объединением дел

Лерос прибыл на допрос в СБУ, но ходатайствует о переносе в связи с объединением дел

11:53 06.04.2020
В марте нардепы голосовали рекордно мало

В марте нардепы голосовали рекордно мало

09:36 06.04.2020
Экономический кризис, вызванный COVID-19, хуже финансового кризиса 2008-09 гг. - Георгиева

Экономический кризис, вызванный COVID-19, хуже финансового кризиса 2008-09 гг. - Георгиева

01:14 05.04.2020
KTL Ukraine опровергает информацию программы "Наши гроши" о якобы планах "разрушить" порт TIS и таких договоренностях с Денисом Ермаком

KTL Ukraine опровергает информацию программы "Наши гроши" о якобы планах "разрушить" порт TIS и таких договоренностях с Денисом Ермаком

10:29 04.04.2020
МВФ ожидает принятия в целом закона о банках и изменений в госбюджет-2020

МВФ ожидает принятия в целом закона о банках и изменений в госбюджет-2020

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Во Львовской области второй летальный случай от коронавируса

Украина инициировала переговоры в режиме 24/7 в рамках заседаний ТКГ – источник

На Донбассе ранен украинский военный

В Киеве горит склад лакокрасочных материалов, ликвидация пожара осложнена

Украина получила от ВОЗ рекомендацию продлить карантин

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Львовской области второй летальный случай от коронавируса

Боррель подчеркнул важность свободного доступа миссии ОБСЕ по всему Донбассу в связи с пандемией

Саммит "Восточного партнерства" в этом году может пройти в формате видеоконференции - Боррель

Италия из-за коронавируса вводит запрет на прием судов с нелегалами в своих портах

Украина надеется на скорейшее получение помощи ЕС на борьбу с коронавирусом

Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 7 тыс. человек

В Лондоне заявили, что состояние заразившегося коронавирусом Джонсона улучшается

Задержанному при получении взятки в $50 тыс. чиновнику ГФС и посреднику сообщили о подозрении

Профильный комитет предлагает ВР признать отчет Нацсовета по телерадиовещанию за 2019г неудовлетворительным

Правительство отменило обязательство экспортеров согласовывать цены на товары военного назначения с "Укроборонпромом"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА