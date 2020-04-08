В ближайшее время состоится заседание Рады, где должны быть приняты необходимые законы для начала новой программы с МВФ

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с временной поверенной по делам США в Украине Кристиной Квин сообщил, что в ближайшее время состоится заседание Верховной Рады, где должны быть приняты необходимые законы для начала реализации новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, первоочередное внимание на встрече было уделено вопросам противодействия пандемии коронавируса. Ермак выразил соболезнования американской стороне в связи с большими человеческими потерями, которые вызывает вирус.

"На встрече обсудили итоги недавней телефонной беседы президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Майка Помпео. Стороны отметили конструктивный характер этого разговора и скоординировали дальнейшие действия в целях выполнения достигнутых договоренностей", - говорится в сообщении.

Ермак проинформировал американского дипломата о ситуации на Донбассе и состоянии переговоров по урегулированию конфликта.

Кроме того, Ермак и Квин обсудили актуальные вопросы развития украинско-американского сотрудничества в торгово-экономической и других сферах.