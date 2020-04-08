Правительство отменило обязательство экспортеров согласовывать цены на товары военного назначения с "Укроборонпромом"

Кабинет министров отменил обязательство субъектов хозяйствования, которые имеют полномочия экспортировать товары военного назначения, согласовывать внешние цены товаров военного предназначения и маркетинговую политику с государственным концерном "Укроборонпромом".

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Как поясняется на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, указанные компании получат право полноценного самостоятельного выхода на внешние рынки без согласования цен и маркетинговой политики с государственным концерном.