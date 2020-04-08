События

18:16 08.04.2020

В Запорожье зафиксирован 14-й случай заражения Covid-19

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В Запорожье зафиксирован 14-й случай заражения Covid-19

14-й случай заражения короновирусной инфекцией зафиксирован в Запорожье в среду, сообщает Telegram-канал "Covid-19" Запорожского городского совета.

Согласно сообщению, в среду в Запорожскую областную инфекционную больницу госпитализирована 70-летняя женщина с диагнозом "пневмония". ПЦР-тест подтвердил заражения пенсионерки коронавирусом, который стал 14-м случаем заражения в городе.

Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины по состоянию на полдень 8 апреля сообщал о 45 подтвержденных случаях заболевания коронавирусной инфекцией у жителей Запорожской области, в том числе одном - за последние сутки.

Как сообщалось, по данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ) по состоянию на 9:00 среды, 8 апреля, в Украине подтверждены 1668 случаев Covid-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.

Теги: #запорожская_область #коронавирус
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