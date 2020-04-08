Во Львовской области ликвидировали пожар на полигоне твердых отходов

Во Львовской области произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"7 апреля в 15:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре вблизи с. Терновица Яворивского района. Пожар возник на открытой территории полигона твердых бытовых отходов. К месту происшествия немедленно выехали пожарные Яворивского района и г. Львова", - указывается в сообщении.

К моменту прибытия спасателей огонь охватил сухую траву на площади 100 тыс. кв. м и мусор на площади 18 тыс. кв. м.

"В 17:27 пожар полностью ликвидирован", - уточняют в ГСЧС.

К ликвидации были привлечены 72 человека личного состава и 12 единиц спецтехники.