Большинство украинцев чувствует себя счастливыми – социсследование "Рейтинг" в период карантина

Большинство украинцев считает себя скорее счастливыми, чем несчастными, свидетельствуют результаты социологического исследования "Психоэмоциональное состояние украинцев на карантине", проведенного социологической группой "Рейтинг" в сотрудничестве с Национальной исследовательской сетью Pollaris.

"Очень счастливыми себя считают 19% опрошенного населения (в 2018-м - 36%), скорее счастливыми - 57%, не очень счастливыми - 16% и только 2% - абсолютно несчастны. Чем моложе возраст - тем счастливее себя чувствуют опрошенные", - говорится в пресс-релизе, обнародованном по результатам исследования.

70% респондентов считают, что счастье человека зависит в первую очередь от внутреннего состояния человека. В то же время 21% убежден, что счастлив человек или нет - это зависит от внешних обстоятельств.

Ощущение счастья обратно влияет на ощущение отрицательных эмоций: чем счастливее человек, тем меньше у него выражены показатели депрессивного, тревожного состояния, расстройства сна, паники и усталости. Люди, которые считают себя несчастными, больше всего испытывают все эти негативные эмоции, а наиболее выражена разница - в показателе ощущения депрессии.

На негативные ощущения также значительно влияет межличностная коммуникация: чем меньше опрошенные проводят времени или общаются со своими близкими (друзья, семья) - тем больше у них выражены отрицательные психоэмоциональные состояния.

В ходе первой волны исследования 27-28 марта было опрошено 1660 респондентов, в ходе второй волны 3-4 апреля – 1700 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%. Интернет-опрос методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) осуществлен на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.