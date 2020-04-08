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18:05 08.04.2020

Япония передаст Украине партию противовирусного препарата

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Япония передаст Украине партию противовирусного препарата

Правительство Японии передаст Украине в качестве партнерской поддержки партию препарата фавипиравир ("Авиган"), сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Мы благодарны правительству Японии, которое очень быстро откликнулось на нашу просьбу о помощи, и Украина вошла в список стран, которые получат эти лекарства. Украинские дипломаты по всему миру продолжают собирать информацию о прогрессивных практиках лечения COVID-19, а команда МИД в Киеве ежедневно обеспечивает необходимую поддержку в привлечении и доставке необходимой помощи в Украину", - сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как отмечают в министерстве со ссылкой на сообщения японской стороны, интерес к использованию фавипиравира изъявляют многие страны, поскольку есть информация о том, что использование этого препарата облегчает течение заболевания. Относительно эффективности препарата фавипиравир в лечении коронавирусной инфекции COVID-19 идут клинические исследования.

Сейчас МИД Украины вместе с японскими коллегами разрабатывает механизм передачи препарата.

Партия препарата фавипиравир будет направлена в Украину через систему ООН. Этой доставки ожидает Министерство здравоохранения, которое осуществит дальнейшее распределение препарата по медицинским учреждениям.

Теги: #япония #коронавирус #мид
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