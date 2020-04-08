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17:47 08.04.2020

Латвия создаст фонд на 125 млн евро для поддержки крупных предприятий, затронутых кризисом

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Латвия создаст фонд на 125 млн евро для поддержки крупных предприятий, затронутых кризисом

Фонд для поддержки крупных предприятий, затронутых кризисом, связанным с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, будет создан в Латвии.

Как сообщает агентство BNS, к такому соглашению в среду пришла рабочая группа по поддержке предпринимательства и работников под руководством министра финансов Яниса Рейрса. Общий объем фонда запланирован в размере 125 млн евро, из них 75 млн евро составит государственное финансирование. Управлять средствами фонда будет финансовое учреждение развития Altum

Объем финансирования одного предприятия не должен превышать 10 млн евро.

Средства будут предоставляться жизнеспособным компаниям, испытывающим временные трудности, в частности, из-за значительного снижения экспорта. Поддержка также будет оказана предприятиям, которые адаптируются к текущей ситуации, меняют прежнюю бизнес-модель под влиянием "коронакризиса", чтобы способствовать их дальнейшей успешной работе на экспортных рынках.

Как сообщалось, Латвия 6 апреля разместила на международных финансовых рынках выпуск новых еврооблигаций объемом 1 млрд евро со сроком погашения в 2023 году. Фиксированная процентная ставка облигаций составляет 0,125%. Ведущими организаторами размещения выступили Barclays, JP Morgan и Societe Generale. "Госказна провела успешную сделку на международных финансовых рынках, пополнив финансовые ресурсы государства для дальнейшего стимулирования экономики и мер поддержки населения по преодолению кризиса, вызванного эпидемией COVID-19", - заявил министр финансов.

Ранее глава Минфина заявлял, что в Госказне достаточно средств для того, чтобы государство могло оказывать поддержку предприятиям в условиях эпидемии COVID-19, идут поиски и других источников финансирования.

Как сообщалось, в целом для преодоления негативных последствий эпидемии коронавируса государство приняло решение выделить почти 3 млрд евро.

Altum финансирует, главным образом, государственные программы и программы ЕС.

Теги: #латвия #коронавирус
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