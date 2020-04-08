На Донбассе ранен украинский военный

Один украинский военнослужащий получил ранение в среду вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение", - говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 17.00 8 апреля вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - из так и не отведенных по минским договоренностям минометов калибров 120 мм и 82 мм. Во время обстрелов боевики также применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Три обстрела пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", четыре – на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север". "Все преступные действия российских наемников получили адекватный ответ со стороны украинских военнослужащих, прицельным огнем по опорным пунктам противника решительно пресекали любую вражескую активность. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

На всех участках разведения ситуация остается стабильной, режим "тишина" соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.