78% украинцев часто или постоянно общаются с родственниками в период карантина – социсследование "Рейтинг"

Украинцы преимущественно часто общаются со своими близкими и друзьями во время карантина, свидетельствуют результаты социологического исследование "Психоэмоциональное состояние украинцев на карантине", проведенного Социологической группой "Рейтинг" в сотрудничестве с Национальной исследовательской сетью "Pollaris".

27% опрошенных постоянно проводят время или общаются с родственниками, 51% - делают это часто, 10% - иногда, 11% - редко, 1% - никогда. Относительно меньше со своими родственниками общаются мужчины и люди старшего возраста.

15% постоянно проводят время или общаются с друзьями и коллегами, 43% - делают это часто, 21% - иногда, 19% - редко, 2% - никогда. Чаще со своими друзьями и коллегами общаются мужчины и представители возрастной категории 40-49 лет.

За помощью к психологам украинцы обращаются крайне мало: 91% не делают этого никогда, 5% - обращаются редко, 3% - иногда. Лишь около 2% опрошенных делают это часто или постоянно.

Также подавляющее большинство не обращается за помощью к целителям или экстрасенсам. Несмотря на это помощи у них ищут несколько чаще, чем у психологов: 88% никогда не обращаются к ним за советом, 7% - обращаются редко, 4% - иногда, и 2% - часто или постоянно. Несколько чаще к психологу обращаются люди младшего возраста, а к целителям - старшего, к этим двум категориям несколько чаще обращаются женщины.

При этом лишь. 30% опрошенных считают, что большинству людей можно доверять, а 54% - что с людьми надо быть очень осторожными. При этом чем моложе респонденты, тем больше они склонны не доверять окружающим. Мужчины осторожнее относятся к другим людям, чем женщины.

"Доверие к людям как универсальная базовая ценность оказалась за пределами психологической нормы. В норме мы апрори считаем, что людям в принципе можно доверять - это позволяет нам строить прочные социальные связи не только с близким кругом, но и в широком социальном кругу. Это основа гражданского общества, уровня ответственности и взаимопомощи. Такой уровень недоверия формирует как собственный жизненный опыт, так и социальные процессы в целом. К тому же, недоверие к людям в целом требует гораздо больше психологических усилий, чем базовое предположение, что людям доверять можно - и это приводит к существенным различиям в психологических состояниях тех, кто доверяет (лучше чувствуют себя) и тех, кто не доверяет (хуже чувствуют себя)", - комментируют в "Рейтинге"

В ходе первой волны исследования 27-28 марта было опрошено 1660 респондентов, в ходе второй волны 3-4 апреля – 1700 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%. Интернет опрос методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) осуществлен на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.