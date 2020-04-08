Всеукраинский совет церквей предлагает проводить богослужения при условии ограничения их массовости – нахождения в помещении до 10 человек

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций предлагает Кабинету министров уточнить и разъяснить постановление правительства от 11 марта 2020 года №211 (с изменениями от 2 апреля), и предоставить соответствующие разъяснения местным органам полиции и органам местной власти, чтобы обеспечить беспрепятственное совершение богослужений с соблюдением карантинных ограничений.

Как сообщается в среду на сайте организации, она отправила премьер-министру Украины и МВД предложения, направленные на обеспечение конституционного права на свободу вероисповедания во время карантина в Украине, и предлагает установить определенный порядок организации богослужений на время карантина.

"Богослужения и религиозные обряды не запрещены и могут проводиться при условии соблюдения ограничения по их массовости (то есть разрешается находиться в храме или другом помещении религиозной организации до 10 человек совокупно из расчета 1 человек на 5 кв. м)", - говорится в сообщении.

Предлагается добавить священнослужителей и тех, кто привлечен к организации богослужений и обеспечения их видеотрансляции, в перечень лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом, а также личным или служебным автомобилем (в случае введения таких ограничений), с целью проезда в/из религиозного сооружения или иного помещения религиозной организации.

Священнослужители и лица, задействованные в организации богослужений и их видеотрансляции, должны иметь право подтверждать служебную цель своего передвижения в/из религиозного сооружения сопроводительным письмом на бланке религиозной организации или служебным удостоверением, выданным религиозной организацией.

"Обеспечить право священнослужителей и лиц, задействованных в организации богослужений, на свободное передвижение в целях проведения богослужений и обеспечения их видеотрансляции для верующих", - отмечается в сообщении.

Религиозные деятели пояснили, что постановлением Кабинета министров № 211 запрещено проведение всех массовых мероприятий, в том числе религиозных. "При этом речь идет только о массовых мероприятиях, а в разъяснении на правительственном портале указано, что "Правительство не закрывает церкви". Однако на местах представители государства и местных властей по-разному толкуют карантин, иногда требуя полного закрытия храмов, что является нарушением статьи 35 Конституции Украины", - указывают они.

Кроме того, совет церквей обратил внимание правительства на необходимость продолжения распространения бесплатной еды и продуктов среди людей без определенного места жительства (в публичных местах) и путем адресной помощи одиноким и малообеспеченным лицам.