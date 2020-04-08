События

17:09 08.04.2020

Кабмин предлагает повысить до 6 тыс. грн штраф за поджог сухой травы

1 мин читать
Кабмин предлагает повысить до 6 тыс. грн штраф за поджог сухой травы

Кабинет министров предлагает Верховной Раде повысить до 6 тыс. грн штраф за поджог сухостоя, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство предлагает повысить штраф за поджог сухостоя. Год за годом весной во всех регионах все чаще наблюдаются случаи сжигания сухой растительности. Это не только создает угрозу пожаров, но и загрязняет воздух", - написал Шмыгаля в своем "Телеграм-канале".

Премьер подчеркнул, что ответственность за такие действия должна быть усилена. "Мы предлагаем повысить штрафы с 85 грн до 6 тыс. грн", - сказал премьер.

Ранне соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства.

Теги: #штраф #шмыгаль #пожар #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:14 08.04.2020
Во Львовской области ликвидировали пожар на полигоне твердых отходов

Во Львовской области ликвидировали пожар на полигоне твердых отходов

17:57 08.04.2020
Пожар склада лакокрасочных материалов в Киеве локализован

Пожар склада лакокрасочных материалов в Киеве локализован

16:58 08.04.2020
В Кабмин направлены новые предложения по "зеленой" энергетике, они должны послужить импульсом к компромиссу – Энергосообщество

В Кабмин направлены новые предложения по "зеленой" энергетике, они должны послужить импульсом к компромиссу – Энергосообщество

16:49 08.04.2020
В Киеве горит склад лакокрасочных материалов, ликвидация пожара осложнена

В Киеве горит склад лакокрасочных материалов, ликвидация пожара осложнена

15:53 08.04.2020
За последние сутки в Киеве и области произошел 61 пожар

За последние сутки в Киеве и области произошел 61 пожар

15:06 08.04.2020
Концентрация радиоцезия в воздухе в Киеве после пожара в Чернобыльской зоне безопасна - Центр ядерной и радиационной безопасности

Концентрация радиоцезия в воздухе в Киеве после пожара в Чернобыльской зоне безопасна - Центр ядерной и радиационной безопасности

14:11 08.04.2020
Кабмин предлагает сократить бюджет Фонда борьбы с СOVID-19 на 30 млрд грн до 66 млрд грн

Кабмин предлагает сократить бюджет Фонда борьбы с СOVID-19 на 30 млрд грн до 66 млрд грн

13:48 08.04.2020
Нынешний карантинный режим, скорее всего, будет продлен до мая

Нынешний карантинный режим, скорее всего, будет продлен до мая

13:42 08.04.2020
В апреле власти точно не отступят от уже введенного карантинного режима

В апреле власти точно не отступят от уже введенного карантинного режима

13:26 08.04.2020
До конца апреля все те, у кого пенсия ниже 5 тыс. грн, получат доплату в 1 тыс. грн

До конца апреля все те, у кого пенсия ниже 5 тыс. грн, получат доплату в 1 тыс. грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина инициировала переговоры в режиме 24/7 в рамках заседаний ТКГ – источник

На Донбассе ранен украинский военный

В Киеве горит склад лакокрасочных материалов, ликвидация пожара осложнена

Украина получила от ВОЗ рекомендацию продлить карантин

Венедиктова внесла в ЕРДР сведения о возможных противоправных действиях Порошенко при назначении судей Верховного суда

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина инициировала переговоры в режиме 24/7 в рамках заседаний ТКГ – источник

В Запорожье зафиксирован 14-й случай заражения Covid-19

Большинство украинцев чувствует себя счастливыми – социсследование "Рейтинг" в период карантина

Украина готова предоставлять гуманитарную помощь странам, когда внутренние потребности в средствах защиты обеспечены

Япония передаст Украине партию противовирусного препарата

Латвия создаст фонд на 125 млн евро для поддержки крупных предприятий, затронутых кризисом

На Донбассе ранен украинский военный

McDonald's в Украине нацелен удержать штат сотрудников, 60% которого находится в простое

78% украинцев часто или постоянно общаются с родственниками в период карантина – социсследование "Рейтинг"

Всеукраинский совет церквей предлагает проводить богослужения при условии ограничения их массовости – нахождения в помещении до 10 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА