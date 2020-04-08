Кабмин предлагает повысить до 6 тыс. грн штраф за поджог сухой травы

Кабинет министров предлагает Верховной Раде повысить до 6 тыс. грн штраф за поджог сухостоя, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство предлагает повысить штраф за поджог сухостоя. Год за годом весной во всех регионах все чаще наблюдаются случаи сжигания сухой растительности. Это не только создает угрозу пожаров, но и загрязняет воздух", - написал Шмыгаля в своем "Телеграм-канале".

Премьер подчеркнул, что ответственность за такие действия должна быть усилена. "Мы предлагаем повысить штрафы с 85 грн до 6 тыс. грн", - сказал премьер.

Ранне соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства.