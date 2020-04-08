В период карантина у молодежи стала чаще проявляться депрессия, людей старше чаще всего мучает бессонница

Уровень негативных эмоциональных состояний украинцев во время карантина и их динамика остаются в норме, в то же время в последние дни отмечается незначительный рост тревожности, усталости и бессонницы, свидетельствуют результаты социологического исследование "Психоэмоциональное состояние украинцев на карантине", проведенного социологической группой "Рейтинг" в сотрудничестве с Национальной исследовательской сетью Pollaris.

"Результаты опроса… зафиксировали наличие у респондентов признаков депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройств сна. Сравнивая результаты опросов двух волн (І волна - 27-28.03, II волна - 3-4.04) заметен незначительный рост тревожности, усталости и бессонницы. Уровень депрессии и паники остались на том же уровне. В целом, уровень негативных эмоциональных состояний украинцев во время карантина и их динамика пока что не вызывает беспокойства. Не выявлено существенного роста, расстройства с клинической картиной (паника, депрессия) остались на начальном уровне", - говорится в пресс-релизе "Рейтинга"

Уровень тревожности является относительно высоким среди всех возрастных групп, кроме самой старшей. В старшем возрасте (50+) меньше депрессивных настроений. Однако среди представителей старшей и самой старшей возрастных групп чаще наблюдается расстройство сна.

Рост негативных эмоциональных состояний зафиксировано у представителей возрастных категорий 18-29 и 30-39 лет. "Итак, у самых молодых в актуальной ситуации появляются признаки депрессии. Среди других - изменения несущественны, среди самых старших вообще фиксируется снижение уровня паники", - отмечается в результатах социсследования.

В пресс-релизе отмечается, что возрастные различия в психоэмоциональных состояниях, вероятно, связаны с изменением стилей жизни. "Молодежь больше проявляет депрессивных состояний из-за резкого изменения стиля жизни, принудительного сужения социального круга, снижения активности, количества впечатлений и событий", - комментируют в "Рейтинге".

.Женщины демонстрируют высший уровень всех эмоциональных показателей, чем мужчины. Несмотря на это в динамике за это время у женщин существенных сдвигов не зафиксировано. В то же время выросли показатели у представителей мужского пола, особенно в отношении тревоги и расстройств сна.

В ходе первой волны исследования 27-28 марта было опрошено 1660 респондентов, в ходе второй волны 3-4 апреля – 1700 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%. Интернет опрос методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) осуществлен на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.