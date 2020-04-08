Количество тестирований на COVID-19 слишком мало для понимания распространения заболевания и эффективности карантина – мнение

Количество тестирований, проводимых в настоящее время на COVID-19, слишком мало для понимания распространения заболевания и эффективности карантина, считает председатель правления Ассоциации частных медицинских учреждений Украины Дмитрий Левченко.

"Количество тестирований нужно увеличивать для более раннего выявления заболеваний и получения более объективной карты распространения коронавируса в Украине. Количество тестирований, проводимых на COVID-19, является слишком малым, чтобы понимать, насколько эффективны карантинные и другие противоэпидемические мероприятия в стране", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Левченко, отдельные частные лаборатории имеют соответствующее оборудование и лицензию и уже проводят ПЦР-исследования на COVID-19. В частности, такие исследования делают лабораторная сеть "Дила" и пато- морфологическая лаборатория CSD Healthcare.

"Те (частные - ИФ) учреждения, которые проводят исследования на COVID-19, понимая особую опасность данного вируса, прилагают дополнительные усилия для обеспечения биологической защиты, как пациентов, так и своих работников, а также внедряют в работу процедуру уведомления регионального Центра общественного здоровья в случае выявления положительного результата на COVID-19", - отметил он.

Левченко считает, что для увеличения количества проводимых тестов "не просто уместным, а необходимым, будет эффективное использование всех имеющихся в стране ресурсов, как коммунальных, так и частных учреждений здравоохранения".

Вместе с тем, по данным Ассоциации частных медучреждений, в настоящее время никто из являющихся членами ассоциации центров/лабораторий не получал тесты, закупленные за госсредства для диагностики COVID-19.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения разрешило частным лабораториям и клиникам, имеющим соответствующие лицензии, проводить ПЦР-тестирование на наличие COVID-19.

При этом частные клиники и лаборатории должны отчитываться о каждом случае коронавирусной болезни и информировать об этом региональные учреждения общественного здоровья.

Ранее в СМИ появилась информация, что одна из киевских частных клиник проводила тестирование на COVID-19 представителям исте́блишмента, выявляла у них заболевание, однако не информировала о выявленных случаях Центр общественного здоровья.

По поводу сообщения заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко 7 апреля 2020 во время онлайн-брифинга о том, что частным учреждениям здравоохранения сегодня разрешено проводить анализы на COVID-19, Левченко отметил, что "приятно слышать, что, наконец, частные медицинские учреждения воспринимаются частью общей системы здравоохранения Украины и представителями Минздрава Украины, а не только частными учреждениями здравоохранения".