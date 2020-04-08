События

16:49 08.04.2020

В Киеве горит склад лакокрасочных материалов, ликвидация пожара осложнена

1 мин читать
В Киеве горит склад лакокрасочных материалов, ликвидация пожара осложнена

В Дарницком районе Киева произошел пожар на складе лакокрасочных материалов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В 14:50 в Дарницком районе столицы по ул. Бориспольская, 9 возникло возгорание дров с распространением на одноэтажное складское здание по хранению лакокрасочных материалов на площади 500 м кв.", - указывается в сообщении.

По состоянию на 15:35 пожар распространился на площадь 2 тыс. м кв. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 65 чел. личного состава и 16 ед. техники ГСЧС.

Спикер ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага в эфире телеканала "Украина 24" отметила, что тушение пожара проходит с осложнениями.

"Тушение осложняется тем, что ни один пожарный гидрант, находящийся на территории этого объекта, не работает. То есть, на данный момент тушение выполняется с помощью подвоза воды, но, чтобы вы понимали, воды в пожарном автомобиле хватает на 5-7 минут. Пока на месте работают сотрудники "Киевводоканала", но, к сожалению, пока что достаточного количества воды у спасателей нет, чтобы локализировать пожар и погасить его", - подчеркнула она.

Водолага сообщила, что причиной возгорания стал разожженный на улице мангал, огонь с которого из-за ветра перебросился сначала на сложенное на территории дерево и сухие листья, а затем на склад.

Теги: #киев #гсчс #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:53 08.04.2020
За последние сутки в Киеве и области произошел 61 пожар

За последние сутки в Киеве и области произошел 61 пожар

15:06 08.04.2020
Концентрация радиоцезия в воздухе в Киеве после пожара в Чернобыльской зоне безопасна - Центр ядерной и радиационной безопасности

Концентрация радиоцезия в воздухе в Киеве после пожара в Чернобыльской зоне безопасна - Центр ядерной и радиационной безопасности

13:48 08.04.2020
Предпринимателей Киева освободили от уплаты ЕСВ до 30 апреля

Предпринимателей Киева освободили от уплаты ЕСВ до 30 апреля

13:13 08.04.2020
Врачи "скорой" Киева в среднем 60 раз в день выезжают на вызовы к пациентам с подозрением на коронавирус

Врачи "скорой" Киева в среднем 60 раз в день выезжают на вызовы к пациентам с подозрением на коронавирус

12:22 08.04.2020
Еще 15 киевлян, в том числе трое медиков, заразились коронавирусом за сутки

Еще 15 киевлян, в том числе трое медиков, заразились коронавирусом за сутки

12:19 08.04.2020
ГСЧС о пожарах в экосистемах: Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна

ГСЧС о пожарах в экосистемах: Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна

11:24 08.04.2020
ГСЧС о пожарах в экосистемах: Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна

ГСЧС о пожарах в экосистемах: Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна

08:20 08.04.2020
В зоне отчуждения открытого огня нет, продолжается тление травяного настила отдельными очагами

В зоне отчуждения открытого огня нет, продолжается тление травяного настила отдельными очагами

04:37 08.04.2020
Киевских перевозчиков проверили на соблюдение правил карантина

Киевских перевозчиков проверили на соблюдение правил карантина

22:52 07.04.2020
Во Львовской области горит новояворовская мусорная свалка

Во Львовской области горит новояворовская мусорная свалка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина получила от ВОЗ рекомендацию продлить карантин

Венедиктова внесла в ЕРДР сведения о возможных противоправных действиях Порошенко при назначении судей Верховного суда

Концентрация радиоцезия в воздухе в Киеве после пожара в Чернобыльской зоне безопасна - Центр ядерной и радиационной безопасности

Нынешний карантинный режим, скорее всего, будет продлен до мая

В Черновцах умерла 66-летняя пациентка с подозрением на коронавирус

ПОСЛЕДНЕЕ

В Молдове число жертв коронавируса увеличилось до 27

Varus запустил сервис самовывоза онлайн-предзаказа продуктов из супермаркета

Количество тестирований на COVID-19 слишком мало для понимания распространения заболевания и эффективности карантина – мнение

На период карантина при Минветеранов будет работать оперативный штаб координации оказания помощи

СБУ разоблачила руководство "Донецкоблгаз" на махинациях с природным газом более чем на 1,7 млрд грн

МИД Украины выразило РФ протест в связи с неправомерным приговором суда украинцу Кашуку в оккупированном Крыму

Украина получила от ВОЗ рекомендацию продлить карантин

В Кировоградской области подтверждена вторая смерть от коронавируса

Число зараженных COVID-19 в США превысило 400 тыс. человек, умерли более 12,8 тыс

Венедиктова внесла в ЕРДР сведения о возможных противоправных действиях Порошенко при назначении судей Верховного суда

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА