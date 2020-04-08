В Киеве горит склад лакокрасочных материалов, ликвидация пожара осложнена

В Дарницком районе Киева произошел пожар на складе лакокрасочных материалов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В 14:50 в Дарницком районе столицы по ул. Бориспольская, 9 возникло возгорание дров с распространением на одноэтажное складское здание по хранению лакокрасочных материалов на площади 500 м кв.", - указывается в сообщении.

По состоянию на 15:35 пожар распространился на площадь 2 тыс. м кв. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 65 чел. личного состава и 16 ед. техники ГСЧС.

Спикер ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага в эфире телеканала "Украина 24" отметила, что тушение пожара проходит с осложнениями.

"Тушение осложняется тем, что ни один пожарный гидрант, находящийся на территории этого объекта, не работает. То есть, на данный момент тушение выполняется с помощью подвоза воды, но, чтобы вы понимали, воды в пожарном автомобиле хватает на 5-7 минут. Пока на месте работают сотрудники "Киевводоканала", но, к сожалению, пока что достаточного количества воды у спасателей нет, чтобы локализировать пожар и погасить его", - подчеркнула она.

Водолага сообщила, что причиной возгорания стал разожженный на улице мангал, огонь с которого из-за ветра перебросился сначала на сложенное на территории дерево и сухие листья, а затем на склад.