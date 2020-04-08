СБУ разоблачила руководство "Донецкоблгаз" на махинациях с природным газом более чем на 1,7 млрд грн

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили топ-менеджмент ОАО "Донецкоблгаз" на реализации схемы с растратой государственного природного газа на миллиарды гривень, сообщает пресс-центр СБУ.

"Сотрудники спецслужбы установили, что некоторые промышленные предприятия Донецкой области с 2017 года потребляли государственный природный газ бесплатно. При этом руководство ОАО "Донецкоблгаз" "перебрасывало" долги за потребленные коммерсантами энергоресурсы на счета жителей области", - сказано в сообщении.

Так сформировалась искусственная задолженность населения за якобы потребленный им природный газ в сумме свыше 1,7 млрд грн. Установлено, что злоумышленники разработали и внедрили в производственной деятельности общества программное обеспечение со скрытой функцией ведения двойной бухгалтерской отчетности.

По результатам проведенных обысков в "Донецкоблгаз" и по месту жительства фигурантов уголовного производства изъяты вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность топ-менеджмента компании.

Решается вопрос об уведомлении подозрения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, и избрании злоумышленникам меры пресечения.