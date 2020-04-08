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16:12 08.04.2020

МИД Украины выразило РФ протест в связи с неправомерным приговором суда украинцу Кашуку в оккупированном Крыму

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МИД Украины выразило РФ протест в связи с неправомерным приговором суда украинцу Кашуку в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Российской Федерации в связи с неправомерным приговором "суда" на территории оккупированной Автономной республики Крым, которым гражданин Украины Денис Кашук был приговорен к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в якобы покупке и хранении взрывчатки.

"Оккупационная власть лишила Д.Кашука надлежащего права на защиту, в частности допустила к делу независимого адвоката только на стадии судебного разбирательства, а также оказывала психологическое давление на задержанного в виде угроз в адрес его родственников. Отдельные члены семьи вследствие таких угроз были вынуждены покинуть оккупированный полуостров. Расцениваем такие действия оккупационных властей Крыма как продолжение политических репрессий против граждан Украины, которые живут в условиях оккупации", - говорится в комментарии МИД Украины, опубликованном в среду.

Также министерство обратило внимание на то, что оккупационная власть сознательно предпринимает шаги, которые ставят под серьезную угрозу жизни и здоровье граждан Украины в условиях стремительного распространения вируса COVID-19, отсутствия надлежащей медицинской защиты на оккупированных территориях и связанной с этим особой эпидемиологической уязвимости в российских местах лишения свободы.

МИД Украины подчеркнуло, что Россия должна немедленно прекратить грубые нарушения прав человека и выполнить резолюции Генассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние с правами человека в Автономной республике Крым и г. Севастополь (Украина)" (2016-2019гг.).

"Украина требует обеспечить в полном объеме право на жизнь и доступ к медицинскому обеспечению незаконно заключенных украинцев, обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ международных мониторинговых миссий, Международного комитета Красного Креста к временно оккупированным территориям и незаконно удерживаемым гражданам Украины с целью проведения квалифицированного медицинского обследования и лечения", - отмечается в комментарии министерства.

Также МИД призывало международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и на временно оккупированных территориях Украины, восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Теги: #крым #рф #мид
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