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15:53 08.04.2020

За последние сутки в Киеве и области произошел 61 пожар

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За последние сутки в Киеве и области произошел 61 пожар

С 23 марта по 7 апреля пожарные ГУ ГСЧС Украины в Киеве 155 раз выезжали на тушение пожаров в экосистемах столицы общей площадью более 55,55 га, в том числе 37 пожаров за последние сутки, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"За последние сутки в Киеве зафиксировано 37 пожаров, во время которых не погиб и не травмировался ни один человек. Пожарные ликвидировали 6 очагов пожаров травяного настила, деревьев и камыша общей площадью 1,9 га, а также два очага пожара мусора общей площадью 0,9 га", - говорится в обнародованном в среду сообщении.

В КГГА отмечают, что причиной возгорания в большинстве случаев является человеческий фактор: поджог мусора, травяного настила и сжигание листьев.

Кроме того, добавляют в горадминистрации, за последние сутки в экосистемах Киевской области зафиксированы пожары торфяников: пять пожаров общей площадью 2,63 га. Помимо этого, в экосистемах области за последние сутки зафиксировано 16 пожаров мусора общей площадью 0,0806 га.

"Специалисты призвали киевлян не отдыхать в городских лесах в условиях карантина, что запрещено с 6 апреля, а оставаться дома. И напомнили, что разведение костра в лесах и парках запрещено действующим законодательством (ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях). За это предусмотрен штраф - от 340 до 1360 грн", - говорится в сообщении.

Теги: #киев #киевская_область #пожар
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