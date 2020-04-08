В Кировоградской области подтверждена вторая смерть от коронавируса

В Кировоградской области лабораторным методом подтверждено 76 случаев заболевания коронавирусом, из которых 2 – летальных, сообщил глава областной государственной администрации Андрей Балонь.

"4 апреля от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 84-летняя жительница Кропивницкого. 6 апреля - 78-летняя жительница Новомиргорода. Женщина слишком поздно обратилась за медицинской помощью, провела в больнице около 7 минут. Умершей успели сделать экспресс-тест. Он оказался положительным. Результаты проверили с помощью ПЦР-диагностики. 7 апреля получили подтверждение того, что женщина была больна коронавирусом", - написал Балонь на странице в Фейсбуке.

Глава ОГА отметил, что родственники умерших сейчас обследуются методом ПЦР-тестирования, а также проведена дезинфекция медучреждений и домов, где находились инфицированные.

Кроме того, среди больных коронавирусом 27 медиков: 6 врачей из Кировоградской областной больницы; 20 медработников из Областного клинического госпиталя ветеранов войны; 1 медработник из частной клиники "Ацинус".

Сейчас решается вопрос о госпитализации вновь выявленных больных COVID-19.