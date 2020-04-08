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15:20 08.04.2020

Венедиктова внесла в ЕРДР сведения о возможных противоправных действиях Порошенко при назначении судей Верховного суда

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Венедиктова внесла в ЕРДР сведения о возможных противоправных действиях Порошенко при назначении судей Верховного суда

Генпрокурор Ирина Венедиктова 6 апреля внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможных неправомерных действиях президента Украины, полномочия которого прекращены, и других лиц при издании указов президента от 10 ноября 2017г № 357/2017 и от 07.05 .2019 № 195/2019 "О назначении судей Верховного суда", сообщает Офис генпрокурора.

"Согласно обращению работников ВСУ, основания для издания указов президента Украины и назначения ним судей не соответствуют нормам Конституции Украины и закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", указанным в них. К тому же судьи были назначены не в Верховный суд, как это предусмотрено ст. 125 Конституции Украины, а в кассационные суды, неконституционность которых была признана решением КСУ по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины. Также в обращении работники Верховного суда Украины указали, что были незаконно лишены права на труд и его оплату в связи с так называемой ликвидацией ВСУ", - сообщает в среду пресс-служба Офиса генпрокурора.

В Офисе информируют, что указанные действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

"В соответствии с требованиями ч.7 ст.214 Уголовно-процессуального кодекса Украины 7 апреля 2020 проведения досудебного расследования в пяти уголовных производствах по указанным фактам поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокурорами Офиса генерального прокурора", - говорится в информации.

В сообщении не указывается имя и фамилия "президента Украины, полномочия которого прекращены". Вместе с тем, в 2017 году президентом Украины был Петр Порошенко.

Теги: #венедиктова #порошенко #суд
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