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15:06 08.04.2020

Концентрация радиоцезия в воздухе в Киеве после пожара в Чернобыльской зоне безопасна - Центр ядерной и радиационной безопасности

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Концентрация радиоцезия в воздухе в Киеве после пожара в Чернобыльской зоне безопасна - Центр ядерной и радиационной безопасности

Максимальное значение концентрации радиоцезия (Cs-137) в воздухе в северо-западной части Киева в среду не превысит допустимые безопасные показатели, прогнозируют эксперты Государственного научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности.

"По прогнозным расчетам, потенциальной концентрации Cs-137 в околоземном слое атмосферного воздуха северо-западной части Киева максимальные значения могут достичь 1,0-2,0 мБк/м3 в период с 13:00 до 15:00 8 апреля 2020 года", - говорится в сообщении центра.

При этом в нем отмечается, что, согласно нормам радиационной безопасности Украины (НРБУ-97), допустимая концентрация Cs-137 (PC inhal В) установлена на уровне 800 мБк/м3.

По глобальным данным метеорологического прогноза GFS NOAA (США), в течение дня 8 апреля направление ветра в Киевской области носит изменчивый характер.

Как отмечается, сотрудники Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности провели ряд прогнозных оценок распространения потенциально загрязненного облака, причиной которого стал пожар в Чернобыльской зоне.

Исходные данные прогноза изложены на официальных сайтах ГАЗО и ГСЧС по состоянию на 10:00 8 апреля. Для моделирования использовалась система поддержки принятия решений RODOS.

Теги: #чернобыль #пожар
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