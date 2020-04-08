Киберполиция заблокировала 157 мошеннических интернет-ссылок, связанных с короновирусом

С начала карантина в Украине правоохранители проверили 483 сообщения о возможном мошенничестве, в том числе при онлайн-покупке средств индивидуальной защиты, и зафиксировали 267 фактов распространения фейков, сообщает департамент Киберполиции.

"Во время мониторинга глобальной сети киберполиция обнаружила 267 фактов о размещении на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса. Сейчас уже идентифицировано 152 чел., распространявших эту информацию", - сообщила Киберполиция в среду.

Кроме того, проверено 483 сообщений о совершении возможных противоправных действий, в том числе онлайн-мошенничеств, связанных с коронавирусом: "По результатам открыто 41 уголовное производство", - сообщила Киберполиция.

Кроме этого, заблокировано 157 интернет-ссылок, используемых мошенниками с целью "наживы" во время пандемии.

"Если вы стали свидетелями противоправных действий или нуждаетесь в помощи, обращайтесь в Департамент киберполиции по форме обратной связи на нашем сайте - https://ticket.cyberpolice.gov.ua/, на электронный адрес callcenter@cyberpolice.gov.ua, по номеру 0-800-50-51-70 или звоните по спецлинии 102", - призвали в департаменте.