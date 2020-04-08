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14:11 08.04.2020

Кабмин предлагает сократить бюджет Фонда борьбы с СOVID-19 на 30 млрд грн до 66 млрд грн

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Кабмин предлагает сократить бюджет Фонда борьбы с СOVID-19 на 30 млрд грн до 66 млрд грн

Кабинет министров в новой редакции поправок в государственный бюджет-2020 предлагает сократить бюджет Фонда борьбы с коронавирусной инфекцией до 66,242 млрд грн с предполагаемых ранее 97,1 млрд грн, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Телеграм-канале в среду.

"Из этих средств напрямую Министерству здравоохранения выделяют 15,8 млрд грн и Минсоцополитики 10,6 млрд грн на пенсии", - написал нардеп.

При этом редакция поправок в госбюджет предусматривает сокращение финансирования поддержки сельхозпроизводителей на 1,5 млрд грн, добавил он.

Теги: #коронавирус #гончаренко #кабмин
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