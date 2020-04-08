Число жертв коронавируса в Иране превысило 4 тыс. человек

Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Иране достигло 4 003 человек, сообщило в среду издание "Дейли стар" со ссылкой на представителя иранского Минздрава Киануша Джаханпура.

Таким образом, за последние сутки в Иране зафиксированы еще 121 смерть пациентов с COVID-19.

"У нас за последние 24 часа - 1997 новых случаев инфицирования... 3 956 человек - в критическом состоянии", - также сказал Джаханпур.

Он добавил, что общее число случаев COVID-19 в Иране составило 67 286.

Ранее на этой неделе власти Ирана заявили, что число новых случаев заражения коронавирусом в стране постепенно снижается.

Между тем, накануне парламент Ирана возобновил заседания, прерванные в конце марта в рамках мер по борьбе с распространением COVID-19. На заседание собрались более двух третей парламентариев. В частности, на нем не присутствовал спикер законодательного органа Али Лриджани, у которого на прошлой неделе выявили коронавирус. Также с начала вспышки заболевание подтвердилось у примерно 30 членов парламента.