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13:26 08.04.2020

До конца апреля все те, у кого пенсия ниже 5 тыс. грн, получат доплату в 1 тыс. грн

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До конца апреля все те, у кого пенсия ниже 5 тыс. грн, получат доплату в 1 тыс. грн

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что до конца месяца все украинские пенсионеры, которые получают менее 5 тыс грн, получат доплату в 1 тыс. грн.

"Уже со вчерашнего дня мы начали дополнительные выплаты пенсионерам, которым за 80. Со следующей недели будем доплачивать по 1 тыс. грн тем, у кого пенсия ниже 5 тыс. грн. И к концу апреля эти деньги получат все такие пенсионеры", - отметил он в среду на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы государства.

Кроме того, по поручению президента правительство классифицировало категории населения, которым будет оказана дополнительная помощь. Речь идет о безработных, малообеспеченных семьях с детьми, малом и среднем бизнесе.

"Хорошо, что у нас уже разработаны инструменты и посчитано финансирование для помощи украинцам. Теперь надо двигаться быстрее, чтобы люди действительно получили деньги и почувствовали облегчение", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #шмыгаль #пенсия
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