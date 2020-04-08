Говорить о смягчении карантинных мер в Украине пока преждевременно – совещание у Зеленского

Сейчас нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий в Украине, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей, и немало украинцев возвращается домой в этот период.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, к такому согласованному выводу пришли в среду на традиционном совещании под председательством главы государства Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом.

К тому же не смягчать карантинные мероприятия призвали во Всемирной организации здравоохранения, указали в Кабинете министров Украины.

"Карантин – это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы же должны быть ответственными по отношению к людям и сделать все, чтобы облегчить их жизнь в это время", - отметил Зеленский.