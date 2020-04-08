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12:59 08.04.2020

Учреждения профобразования должны дистанционно провести аттестацию выпускников

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Учреждения профобразования должны дистанционно провести аттестацию выпускников

Министерство образования и науки заявляет, что учреждения профобразования должны дистанционно провести аттестацию выпускников.

"Если государственная квалификационная аттестация выпускников профтехов приходится на период карантина, заведение должно организовать ее в дистанционной форме", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

В разъяснениях министерства объясняется, как осуществить аттестацию выпускников, для которых производственная практика полностью или частично пришлась на период карантина, а перенести ее в дистанционный формат нельзя из-за особенностей профессии. Так, Минобразования предлагает учитывать оценки таких учеников по производственному обучению, которое они отработали в заведении с мастерами.

"Речь идет об оценке только тех тем, производственная практика для которых была запланирована на время карантина. Это позволит допустить таких выпускников к дистанционной государственной квалификационной аттестации", - подчеркивают в ведомстве.

Теги: #атестат #минобразования
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