В Киевской области за сутки 24 человека заболели коронавирусом, COVID-19 подтвержден у 121 жителя области
В Киевской области коронавирус зафиксирован у 121 жителя области, из которых семеро заболевших - дети, всего за сутки подтверждены 24 новых случая инфицирования COVID-19, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
"По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 8 апреля официально подтвержден 121 случай заболевания коронавирусом. За последние сутки - 24 новых случая", - говорится в сообщении.
По информации ОГА, случаи коронавируса зафиксирован врайонах:
- в Обуховском районе - 33 (пгт Козин - 19 с. Романков-3, г. Украинка-6, м. Обухов-5);
- в Киево-Святошинском районе 30: (с. Гатное - 5, с. Лесники - 4, г.. Вишневое - 3, м. Боярка - 3, с. Софиевская Борщаговка - 5, с. Дмитровка - 2, с. Тарасовка - 2; Крюковщина - 3, с. Святопетривське - 2, с. Кременище - 1);
- 1- в Белоцерковском районе, с.Фурсы;
- 1- в Бориспольском районе, с.Гнедин;
- 4 в Броварском райне, с.Зазимье, Княжичи по 2 случая;
- 2 – в Макаровском районе, с.Мостыще, с.Лишня;
- 2 – в Мироновском районе, с.Масловка;
- 1 - в Переяслав-Хмельницком с. Пристормы;
- 1 – в Ставищенском районе, с.Ставище;
- 8 - г.Борисполь;
- 1 - пгт Бородянка;
- 5 - г.Буча;
- 1 - г.Васильков;
- 5 - г.Вышгород;
- 4 - г.Белая Церковь;
- 4 -г.Бровары;
- 9 - г.Ирпень;
- 3 - в г. Фастов;
- 1 пгт Ворзель;
- 1 г.Гостомель;
- 1 с. Коцюбинское.
Из них дети - 7: 3 – в пгт Козин; 1 - с.Лесники; 1 - с.Гатное; 1 - г Борисполь, 1 - г.Ирпень.
Всего подозрение на заражение имеют 475 человека, установлено медицинское наблюдение за 1356 контактными лицами.