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12:52 08.04.2020

В Киевской области за сутки 24 человека заболели коронавирусом, COVID-19 подтвержден у 121 жителя области

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В Киевской области за сутки 24 человека заболели коронавирусом, COVID-19 подтвержден у 121 жителя области

В Киевской области коронавирус зафиксирован у 121 жителя области, из которых семеро заболевших - дети, всего за сутки подтверждены 24 новых случая инфицирования COVID-19, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 8 апреля официально подтвержден 121 случай заболевания коронавирусом. За последние сутки - 24 новых случая", - говорится в сообщении.

По информации ОГА, случаи коронавируса зафиксирован врайонах:

- в Обуховском районе - 33 (пгт Козин - 19 с. Романков-3, г. Украинка-6, м. Обухов-5);

- в Киево-Святошинском районе 30: (с. Гатное - 5, с. Лесники - 4, г.. Вишневое - 3, м. Боярка - 3, с. Софиевская Борщаговка - 5, с. Дмитровка - 2, с. Тарасовка - 2; Крюковщина - 3, с. Святопетривське - 2, с. Кременище - 1);

- 1- в Белоцерковском районе, с.Фурсы;

- 1- в Бориспольском районе, с.Гнедин;

- 4 в Броварском райне, с.Зазимье, Княжичи по 2 случая;

- 2 – в Макаровском районе, с.Мостыще, с.Лишня;

- 2 – в Мироновском районе, с.Масловка;

- 1 - в Переяслав-Хмельницком с. Пристормы;

- 1 – в Ставищенском районе, с.Ставище;

- 8 - г.Борисполь;

- 1 - пгт Бородянка;

- 5 - г.Буча;

- 1 - г.Васильков;

- 5 - г.Вышгород;

- 4 - г.Белая Церковь;

- 4 -г.Бровары;

- 9 - г.Ирпень;

- 3 - в г. Фастов;

- 1 пгт Ворзель;

- 1 г.Гостомель;

- 1 с. Коцюбинское.

Из них дети - 7: 3 – в пгт Козин; 1 - с.Лесники; 1 - с.Гатное; 1 - г Борисполь, 1 - г.Ирпень.

Всего подозрение на заражение имеют 475 человека, установлено медицинское наблюдение за 1356 контактными лицами.

Теги: #киевская_область #коронавирус
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