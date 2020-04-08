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12:19 08.04.2020

Количество краж, грабежей и разбоев в Украине снизилось на треть в период карантина

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Количество краж, грабежей и разбоев в Украине снизилось на треть в период карантина

В период карантина в Украине количество совершенных разбоев и грабежей уменьшилось в среднем по стране на 35%, сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

"Мы проанализировали статистику по трем позициям: кражи, грабежи и разбои. Ни в одном из регионов нет роста по этим видам преступления, наоборот количество снижается. Например, в период с 11 марта по 4 апреля прошлого года в целом по стране было совершено 25988 краж. За аналогичный период этого года их - 16926. На 34,9% меньше. Грабежей было совершено в прошлом году 815, в этом - 543. То есть, их количество уменьшилось на 33,4%. По разбоям ситуация выглядит так: в прошлом - 149, в этом году - 97. Как видим, тоже есть снижение на 34,9%", - цитирует Цуцкиридзе пресс-служба МВД Украины на своей странице в Фейбук в среду.

Теги: #преступность #полиция
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