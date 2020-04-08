За минувшие сутки в Харьковской области подтверждены 4 случая COVID-19, еще 2 подозрения было опровергнуто, сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"За последние сутки в нашей области подтвердилось еще 4 подозрения. 2 подозрения за последние сутки было опровергнуто. Итак, мы официально имеем 5 подтвержденных случаев и 3 опровергнутых подозрения", - написал Кучер на своей странице в Facebook в среду.

По его словам, из больных 3 госпитализированы, 2 находятся на самоизоляции.Ожидают подтверждения 32 подозрения, 6 из которых были зарегистрированы за минувшие сутки. 15 людей с подозрениями госпитализированы, столько же - на самоизоляции. Еще 2 человека умерли.