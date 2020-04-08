По "делам Майдана" сообщено подозрение действующему правоохранителю

В рамках расследования "дел Майдана" сообщено о подозрении руководителю следственного отдела одного из районных управлений ГУ Нацполиции Украины в городе Киеве, сообщает Офис генерального прокурора Украины.

"Прокуроры Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, Офиса генерального прокурора, совместно со следователями Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований 7 апреля 2020 сообщили о подозрении действующему сотруднику правоохранительного органа - руководителю следственного отдела одного из районных управлений ГУ Нацполиции Украины в городе Киеве", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора, размещенном на сайте ведомства во вторник.

Согласно сообщению, в января 2014 года подозреваемый занимал должность старшего следователя райуправления ГУ МВД Украины в г. Киеве.

"Установлено, что старший следователь, с целью препятствования акциям протеста, безосновательно, при отсутствии каких-либо доказательств причастности к совершению уголовного преступления, незаконно задержал за якобы массовые беспорядки, составил и подписал сообщение о подозрении участнику акций протеста. При этом правоохранитель прибегнул к служебному подлогу. Впоследствии он подал в районный суд г. Киева безосновательное ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей, которое было противоправно удовлетворено судом", - отмечают в Офисе генпрокурора.

В настоящее время решается вопрос о применении меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.