Карантин не повлияет на увольнение солдат-срочников в запас – министр обороны Таран

Украинские военнослужащие, отслужившие установленные сроки, будут уволены в запас вовремя, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Срок выполнения мероприятий, связанных с увольнением в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки службы, остаются без изменений", - сказал он в эфире программы "Завтрак с 1+1" в среду.

Таран напомнил, что очередной призыв граждан на срочную военную службу указом президента Украины перенесен с апреля-июня на май-июль 2020 года с целью недопущения распространения в государстве респираторной болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Также в Министерстве обороны отметили, что численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу определена распоряжением Кабинета министров Украины.

Всего планируется призвать и направить в войска 16 тыс. 460 человек, в том числе в Вооруженные силы Украины - 9 тыс., Национальную гвардию - 5 тыс. 460 человек, Государственную пограничную службу - 1 тыс. 300 человек и в Государственную специальную службу транспорта - 700 человек.

Всего в апреле - июле 2020 года из ВСУ будут уволены около 6 тыс. 700 военнослужащих - срочников.

В Минобороны заверили, что военнослужащие срочной службы по-прежнему не будут привлекаться к выполнению задач в районе проведения операции Объединенных сил.