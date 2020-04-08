ГСЧС о пожарах в экосистемах: Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) констатируют, что ситуация с пожарами в экосистемах страны не становится лучше.

"Только за минувшие сутки имеем 541 случай возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах! Огонь прошел 703 гектара. Горит по всей стране! С начала года имеем 15491 случай возгораний, которые уничтожили 17 914 гектаров экосистем!", - подчеркивают в ГСЧС Украины на стрнице в соцсети Фейсбук.

"Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна ...", - добавили в Госслужбе по ЧС.