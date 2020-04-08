За сутки "Covid-19" подтвержден еще у 29 жителей Латвии, общее количество заболевших - 577

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 29 новых случаев заболевания "Covid-19", в целом инфицировано 577 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Пробы на "Covid-19" за прошедшие сутки сдал 1461 человек, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 24 036 человек.

В больницах находятся 39 пациентов с "Covid-19", у 36 из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков в понедельник завил, что при сохранении строгого мониторинга можно думать о смягчении отдельных ограничений. Он уточнил, что смягчение ограничений не означает отмены чрезвычайного положения.

Во вторник Кабинет министров решил продлить объявленное в Латвии из-за пандемии "Covid-19" чрезвычайное положение до 12 мая.

По словам министра здравоохранения Илзе Винькеле, несмотря на то, что ситуация с распространением "Covid-19" в Латвии стабилизируется и уменьшается количество новых случаев заражения, в ближайшее время нельзя забывать о введенных правительством мерах безопасности.