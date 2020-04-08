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11:19 08.04.2020

Байден против идеи переноса президентских выборов

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Байден против идеи переноса президентских выборов

Бывший вице-президент США Джо Байден выступил категорически против возможности переноса выборов главы государства, намеченных на ноябрь 2020 года, из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.

"Но мы не можем отложить ноябрьские выборы, проведения которых требует конституция", - сказал Байден в эфире телеканала NBC. На данный момент он наиболее вероятный претендент на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии.

Байден отметил, что очное голосование было бы, по его мнению, лучшим вариантом, однако итоговый формат выборов будет зависеть от развития ситуации с COVID-19.

"Я бы намного больше хотел бы проведения очного голосования, но все зависит от ситуации", - добавил участник президентской гонки от Демократической партии США.

Во вторник в штате Висконсин прошли праймериз демократов. Им предшествовало распоряжение губернатора штата Тони Иверса перенести голосование, однако верховный суд Висконсина заблокировал это решение.

Ранее сообщалось, что в условиях пандемии в штате не хватает людей для работы на избирательных участках. По данным СМИ, более 100 округов штата сообщили, что им не хватает сотрудников для проведения голосования даже на одном избирательном участке.

Висконсин является единственным штатом США, который не отменил запланированные на апрель праймериз. В общей сложности из-за коронавируса отложили праймериз в 14 штатах.

В Демократической партии выявились два претендента на выдвижение в кандидаты на пост президента - бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор Берни Сандерс.

По итогам последних праймериз американские СМИ прогнозировали, что Байден - наиболее вероятный кандидат в президенты от Демократической партии. Телеканал CNN в свою очередь отмечал, что шансы Сандерса на победу в демократической гонке "стремительно тают", так как он уже существенно уступает Байдену по числу делегатов, полученных на уже состоявшихся внутрипартийных выборах.

Несмотря на то, что в предвыборной гонке лидирует Байден, Сандерс заявляет, что у него есть шанс на выдвижение на президентский пост и пока что он не собирается выбывать из гонки.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Теги: #сша #байден #выборы
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