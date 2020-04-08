Чиновник фискальной службы уличен во взяточничестве

Руководитель следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы одной из областей уличен в получении неправомерной выгоды в сумме $50 тыс., сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)

"Следствием установлено, что чиновник требовал и получил через адвоката-посредника неправомерную выгоду от основателя частной компании за принятие решения в уголовном производстве в пользу его фирмы", - говорится в сообщении САП.

По информации прокуратуры, сотрудник фискальной службы и посредник задержаны 7 апреля 2020г детективами НАБУ совместно с ГУ внутренней безопасности ДФС Украины при получении неправомерной выгоды.

В САП уточняют, что в настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанным подозрения по ч. 4 ст. 368 УК Украины и избрании меры пресечения.