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11:12 08.04.2020

США намерены заблокировать выделение Ирану $5 млрд от МВФ

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США намерены заблокировать выделение Ирану $5 млрд от МВФ

США планируют заблокировать выделение запрошенного Ираном у Международного валютного фонда экстренного кредита объемом $5 млрд, которые планируется направить на борьбу с пандемией COVID-19, пишет The Wall Street Journal.

Высокопоставленные чиновники в администрации президента США Дональда Трампа заявляют, что правительство Ирана имеет в своем распоряжении счета на миллиард долларов. По их словам, если Тегеран получит финансирование от МВФ, он может направить эти или другие средства на поддержку экономики, пострадавшей от американских санкций, или передать их боевикам на Ближнем Востоке, а не на сдерживание распространения коронавируса.

"Руководство (Ирана - прим. ИФ) имеет давнюю историю перераспределения средств, выделяемых на гуманитарные нужды, в свои карманы или своим доверенным террористам", - сказал один из представителей администрации.

МВФ, который сейчас получает запросы на экстренное финансирование от многих стран, сообщил, что ведет переговоры с Ираном для определения правомочности выделения средств.

В начале этой недели The Guardian писала, что группа из 24 бывших высокопоставленных дипломатов и представителей оборонных ведомств призвала президента США спасти сотни тысяч жизней на Ближнем Востоке, ослабив санкции, мешающие доставлять гуманитарную помощь и медицинские препараты в Иран.

Подписавшиеся призывают Трампа не использовать право голоса США в совете директоров МВФ, чтобы помешать запросу Ирана на кредит в $5 млрд, а также опубликовать заявление в поддержку использования механизма по торговле с Ираном Instex, созданного Великобританией, Францией и Францией.

Призыв, в частности, поддержали бывшая глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини, бывшая генеральный директор ВОЗ Гру Харлем Брундтланд, бывшая государственный секретарь США Мадлен Олбрайт, бывшие министры обороны США Уильям Коэн и Чак Хейгел, бывший директор МАГАТЭ Ханс Бликс и бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон.

По словам бывших политиков, санкции США в значительной мере мешают импортировать в Иран и производить там лекарства и медицинские товары.

"Несмотря на то, что США никогда не намеревались убивать, "максимальное давление" санкций против Ирана ставит под угрозу эффективность иранской системы здравоохранения", - отмечают они.

Иран входит в число наиболее пострадавших от COVID-19 государств. По данным на утро среды, в стране насчитывалось 62,58 тыс. больных и 3,87 тыс. скончавшихся.

Теги: #сша #иран #мвф
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