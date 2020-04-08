События

11:14 08.04.2020

В Ривненской области COVID-19 подтвержден у шестерых медработников

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В Ривненской области зафиксировано 7 новых случаев COVID-19, шесть из которых - у медицинских работников Сарненской центральной районной больницы, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на утро среды, 8 апреля, в Ривненской области зарегистрировано 7 новых случаев COVID-19. Это 48-летняя жительница Ривного и медицинский персонал Сарненской ЦРБ в возрасте от 38 до 55 лет (5 медсестер и санитарка отделения анестезиологии и интенсивной терапии)", - написал он на странице в Фейсбуке в среду.

Глава ОГА отметил, что медики, в которых обнаружен вирус, имеют бессимптомное течение болезни. Исследование методом ПЦР проводил Ривненский центр общественного здоровья.

Также выздоравливают еще двое пациентов Сарненской ЦРБ, у которых ранее была обнаружена коронавирусная инфекция. После проведенного лечения первый ПЦР-тест показал отрицательный результат. Всего за время карантина в Ривненской зафиксировано 51 случай COVID-19.

Всего по состоянию на 10 утра в Ривненском областном лабораторном центре в работе находятся 19 проб на коронавирус.

Ранее Минздрав Украины сообщил, что по состоянию на утро 8 апреля в Ривненской области 44 случая (6 летальных) коронавируса.

Теги: #коронавирус
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