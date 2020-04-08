Еще два жителя Молдовы скончались от коронавируса, общее количество смертей достигло 24

За минувшие сутки в Молдове два человека скончались от коронавируса, общее количество летальных случаев составило 24 человека, сообщила в среду утром министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну после ежедневного заседания Национальной комиссии по общественному здравоохранению.

"К сожалению, за минувшие сутки скончалось еще два человека. Речь идет о двух мужчинах, в возрасте 62-х лет и 71 года", - сказала министр.

По ее словам, с 7 марта по настоящее время в Молдове было проведено 5108 тестов, из них 1056 подтвердили диагноз коронавирус. Из 1056 случаев 114 были подтверждены у граждан, вернувшихся из-за границы, а 942 были заражены в Молдове. За этот период 24 человека скончался, 43 - полностью вылечились.

"В настоящее время 114 человек остаются в тяжелом состоянии, 328 - в состоянии средней тяжести", - сообщила Думбрэвяну.

Как сообщалось, в связи с пандемией коронавируса в Молдове введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая, четыре населенных пункта заблокированы полицией в связи с объявленным там полным карантином. В понедельник Комиссия по чрезвычайному положению продлила период оплаченных выходных дней для работников бюджетной сферы еще на две недели - до 21 апреля, с возможностью продления до 28 апреля. Ранее выходные были объявлены на неделю - до 6 апреля. При этом премьер-министр Ион Кику заявил в понедельник, что объявленные выходные необходимо будет отработать. Он не исключил, что после завершения периода чрезвычайного положения Молдова может перейти на шестидневную рабочую неделю.